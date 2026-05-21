Друга суха поспіль перемога українців — цього разу проти Португалії.

Збірна України із Socca продовжила свій успішний старт на чемпіонаті Європи 2026 року після перемоги над Латвією у першому турі.

У другому турі "синьо-жовті" також впевнено обіграли Португалію, забивши три м'ячі та знову не пропустивши.

Авторами голів стали Кирило Дучєв, Сергій Максимець та Євген Мельничук.

У своєму заключному матчі Україна зіграє проти Казахстану. Гра запланована на завтра, 22 травня, о 18.00.

Що таке socca? Socca — командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. Поле для socca має розмір 50х30 метрів. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин (за міжнародними правилами), команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.