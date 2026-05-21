Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та ковалівський Колос.

Донецький Шахтар та ковалівський Колос розпочнуть тридцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Україна у Львові.

Арда Туран, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (3:2), залучив до стартового складу Азарові на лівий фланг оборони, тоді як Марлон Гомес та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Проспер, Мейрелліш та Невертон розташуються в атаці.

Руслан Костишин, на тлі поразки від київської Оболоні (0:2), використав із перших хвилин Пахолюка в рамці воріт, тоді як Поправка, Хрипчук та Валерій Бондаренко гратимуть у захисті, Степаненко та Ррапай розташуються в центрі поля, а Гусол зіграє праворуч в атаці.

Шахтар: Фесюн — Грам, Бондар, Назарина, Азарові — Марлон Гомес, Очеретько, Ізакі — Проспер, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Твардовський, Арройо, Егіналду, Криськів, Швед, Педріньйо да Сілва, Вінісіус, А. Бондаренко, Лукас.



Колос: Пахолюк — Поправка, Хрипчук, В. Бондаренко, Рухадзе — Гагнідзе, Степаненко, Ррапай — Гусол, Тахірі, Салабай.

Запасні: Мацапура, Коробченко, Цуріков, Понєдєльнік, Теллес, Челядін, Денисенко, Алефіренко, Кане, Климчук.