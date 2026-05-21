Італія

Генуезький клуб офіційно оголосив про повноцінний трансфер італійського нападника, який підписав контракт до літа 2029 року.

Дженоа офіційно оголосив про повноцінний трансфер нападника Лоренцо Коломбо з Мілана. Форвард підписав контракт до літа 2029 року.

24-річний футболіст провів сезон-2025/26 у Генуї на правах оренди з зобов'язанням викупу. За даними Football Italia, ця умова активувалася після того, як клуб зберіг місце в Серії А, а сам гравець забив щонайменше 5 м'ячів у чемпіонаті.

Після підписання контракту форвард зізнався, що хоче віддячити клубу за довіру: "Я щасливий продовжувати виступи у футболці Дженоа. Атмосфера на стадіоні вражає мене в кожному матчі. Я розумію, що означає представляти цей клуб для десятків тисяч його вболівальників".

Сума угоди склала близько 10 мільйонів євро. Для Коломбо це перший повноцінний відхід із Мілана, системі якого він належав протягом 16 років. Нападник раніше виступав в оренді за Кремонезе, СПАЛ, Лечче, Монцу, Емполі та Дженоа. У поточному сезоні Коломбо відзначився 7 голами у 37 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Маліновський залишить Дженоа наприкінці сезону вільним агентом.