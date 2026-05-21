Англієць забив один із голів у фіналі єврокубкового турніру.
Морган Роджерс, Getty images
21 травня 2026, 19:20
Найкращим гравцем сезону в Лізі Європи був визнаний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Разом із "левами" 23-річний англієць дійшов до фіналу єврокубкового турніру, в якому він своїм голом допоміг Астон Віллі впевнено обіграти Фрайбург (3:0).
Цього сезону Роджерс провів 15 матчів у Лізі Європи, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Також УЄФА опублікував символічну збірну сезону, куди потрапили відразу чотири підопічні Унаї Емері.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Фрайбург.