Ліга Європи

Англієць забив один із голів у фіналі єврокубкового турніру.

Найкращим гравцем сезону в Лізі Європи був визнаний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Разом із "левами" 23-річний англієць дійшов до фіналу єврокубкового турніру, в якому він своїм голом допоміг Астон Віллі впевнено обіграти Фрайбург (3:0).

Цього сезону Роджерс провів 15 матчів у Лізі Європи, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Також УЄФА опублікував символічну збірну сезону, куди потрапили відразу чотири підопічні Унаї Емері.

