Легендарний український півзахисник отримав емоційне прощання та невдовзі розпочне тренерську діяльність.
Тарас Степаненко, пресслужба ФК Колос
21 травня 2026, 17:09
Поєдинок чемпіонату України між Шахтарем і Колосом став останнім у професійній кар’єрі Тараса Степаненка. Досвідчений хавбек завершив виступи на найвищому рівні після багатьох років у великому футболі.
Вихованець запорізького Металурга більшу частину кар’єри провів у складі Шахтаря, де став одним із символів клубу, однак свій заключний матч відіграв у футболці Колоса.
Перед грою клуби підготували для Степаненка особливу церемонію. Півзахисник вийшов у стартовому складі, а на 60-й хвилині залишив поле під оплески трибун і партнерів. Під час заміни футболіст не стримав емоцій, а команди організували для нього символічний прощальний коридор.
Після завершення кар’єри Степаненко одразу розпочне роботу в тренерському штабі збірної України, де допомагатиме Андреа Мальдері.