Легендарний український півзахисник отримав емоційне прощання та невдовзі розпочне тренерську діяльність.

Поєдинок чемпіонату України між Шахтарем і Колосом став останнім у професійній кар’єрі Тараса Степаненка. Досвідчений хавбек завершив виступи на найвищому рівні після багатьох років у великому футболі.

Вихованець запорізького Металурга більшу частину кар’єри провів у складі Шахтаря, де став одним із символів клубу, однак свій заключний матч відіграв у футболці Колоса.

Перед грою клуби підготували для Степаненка особливу церемонію. Півзахисник вийшов у стартовому складі, а на 60-й хвилині залишив поле під оплески трибун і партнерів. Під час заміни футболіст не стримав емоцій, а команди організували для нього символічний прощальний коридор.

Після завершення кар’єри Степаненко одразу розпочне роботу в тренерському штабі збірної України, де допомагатиме Андреа Мальдері.