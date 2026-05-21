До заявки африканської збірної увійшли Мане, Кулібалі, Джексон та ще 25 футболістів.
21 травня 2026, 17:16
Збірна Сенегалу оприлюднила розширений список гравців, які готуватимуться до чемпіонату світу 2026 року. До попередньої заявки потрапили 28 футболістів, однак перед стартом турніру тренерський штаб скоротить склад на двох виконавців.
Воротарі
Едуар Менді (Аль-Ахлі)
Морі Діау (Гавр)
Єванн Діуф (Ніцца)
Захисники
Калідо Кулібалі (Аль-Хіляль)
Крепен Діатта (Монако)
Мусса Ніакате (Ліон)
Ісмаїл Якобс (Галатасарай)
Абдулає Сек (Маккабі Хайфа)
Ель Хаджі Малік Діуф (Вест Хем)
Антуан Менді (Ніцца)
Мамаду Сарр (Челсі)
Ілай Камара (Андерлехт)
Мустафа Мбоу (Парі)
Півзахисники
Ідрісса Гує (Евертон)
Пап Гує (Вільярреал)
Пап Матар Сарр (Тоттенгем)
Пате Сісс (Райо Вальєкано)
Ламін Камара (Монако)
Хабіб Діарра (Сандерленд)
Бара Сапоко Ндіає (Баварія)
Нападники
Садіо Мане (Аль-Наср)
Ісмаїла Сарр (Крістал Пелас)
Іліман Ндіає (Евертон)
Ніколя Джексон (Баварія)
Бамба Дьєн (Лор’ян)
Шериф Ндіає (Самсунспор)
Ібрагім Мбає (Парі Сен-Жермен)
Ассан Діао (Комо)
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 Сенегал зіграє у квартеті I, де його суперниками стануть Франція, Норвегія та Ірак.