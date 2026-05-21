Україна

Голкіпер "тигрів" поділився своїми думками та емоціями після гри з Динамо.

Воротар Чернігова Максим Татаренко прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубку України проти київського "Динамо" (1:3).

"Гарні емоції, класний матч, класне поле. Гранд українського футболу проти нас грав. Емоції дуже чудові. Я не можу їх описати, їх треба відчути. Це магія якась. Щодо Ярмоленка – він відноситься як до сина чи до брата молодшого. Дякую йому за це.

Це казка. Це історія нашого міста, клубу – просто топ. Ми витягли людей з нашого міста, з-під шахедів приїхати до міста Лева, отримати гарні емоції, повболівати – всі в захваті.

Поле рівне, м’яч круглий – чому не могли виграти. Намагались грати так, як і в першому таймі – від захисту, щоб якийсь кутовий, штрафний – можливо, був би шанс. Але дуже швидко гол пропустили. Думаю, ми 120 хвилин не витримали б до пенальті.

Неймовірна кількість вболівальників – здається, пів Чернігова? Думаю, не пів, але тисячі дві приїхало. Місто жило цим днем – всі розпитували що, куди, коли квитки, дзвонили, питали. Аншлаг був. Це казка. Я досі не вірю. Сон", — наводить слова Татаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чернігів – Динамо Київ.