Півзахисник Колоса Тарас Степаненко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Шахтаря (1:0), який став останнім у його кар'єрі.

"Я не знаю, чи можливо підготуватися якось до такого, але я готувався десь, напевно, роки два до цього дня. Я знав, що я завершу кар’єру саме наприкінці цього сезону, ще коли переходив у Туреччину, тому я й підписував контракт на півтора роки.

На жаль, так сталося, що там були свої негаразди, але я вважаю, що коли ти працюєш чесно, тобі дається якийсь шанс, і тебе веде по життю хтось за руку. Тому я опинився тут, вдома і можу сказати, що дякую всім. Завершуючи кар’єру, я починаю якийсь новий шлях.

Я думав, що стримаюся, але не зміг стримати емоцій. Я люблю футбол, я завжди їм займався. Мені пощастило грати на високому рівні, 20 сезонів професійної кар’єри я провів і трохи не стримав емоції. Я дуже вдячний за те, що зробили Шахтар, Колос і УПЛ, провели – для мене це велика подяка, я це запам’ятаю на все життя.

Знаєте, сьогодні, коли я готувався до матчу, я просто сказав собі: "Тарасе, хоч раз 20 років просто отримай задоволення від гри, просто вийди та розслабся, грай у футбол". Авжеж, з Шахтарем, коли тебе возять, тяжко розслабитися в плані фізичному, але в плані емоційному я був дуже спокійним і просто насолоджувався грою, атмосферою, полем. Просто хотів пограти в футбол, як колись я виходив дитиною у дворі, отримати задоволення, побуцати м’яч. Думаю, сьогодні це вдалося – я дуже щасливий", — сказав Степаненко в ефірі УПЛ ТБ.

