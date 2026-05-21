Португалія

Португальський фахівець змінить свого співвітчизника Жозе Моурінью.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва стане новим головним тренером Бенфіки. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" досягло принципової домовленості щодо контракту для 48-річного португальця, який буде розрахований до літа 2028 року.

Діючий контракт фахівця з "дачниками", які посідають 13 місце в АПЛ, закінчується цього літа. Він очолив Фулгем влітку 2021 року.

Раніше була інформація, що Реал Мадрид виплатить компенсацію у розмірі трьох мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з Моурінью. Жозе має прибути до Мадрида наступного тижня.

За підсумками сезону Бенфіка посіла третє місце у Прімейрі і наступного сезону виступить у кваліфікації Ліги Європи.