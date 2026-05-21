Португальський фахівець змінить свого співвітчизника Жозе Моурінью.
Марку Сілва, Getty Images
21 травня 2026, 20:00
Головний тренер Фулгема Марку Сілва стане новим головним тренером Бенфіки. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "орлів" досягло принципової домовленості щодо контракту для 48-річного португальця, який буде розрахований до літа 2028 року.
Діючий контракт фахівця з "дачниками", які посідають 13 місце в АПЛ, закінчується цього літа. Він очолив Фулгем влітку 2021 року.
Раніше була інформація, що Реал Мадрид виплатить компенсацію у розмірі трьох мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з Моурінью. Жозе має прибути до Мадрида наступного тижня.
За підсумками сезону Бенфіка посіла третє місце у Прімейрі і наступного сезону виступить у кваліфікації Ліги Європи.