Натомість команда Ігоря Костюка сама фінішувала лише четвертою.
24 травня 2026, 15:11
Динамо Київ — Кудрівка 3:2
Голи: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро , 82 — Сторчоус, 36, 45
Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 55), Попов (Захарченко, 75), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 46), Бражко, Яцик (Шапаренко, 46) — Ярмоленко, Пономаренко (Герреро, 82), Волошин.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Кая (Нагнойний, 23) — Світюха (Бєляєв, 62), Сторчоус (Глущенко, 71), Козак — Овусу (Лєгостаєв, 71).
Попередження: Пономаренко, Буяльський — Потімков