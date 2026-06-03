Україна

Сезон для багатьох завершився продуктивно.

Портал Transfermarkt оновив трансферні вартості футболістів чемпіонату України.

Після перегляду оцінок ринкова вартість, наприклад, нападника київського Динамо Матвія Пономаренка змінилась за три місяці з 6 млн євро на 12 млн євро.

Тоді як захисник та капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко навпаки отримав зменшення ціни останніх пів рок з 15 млн євро до 12 млн євро.

Ця пара гравців зрештою очолює перелік найдорожчих у нашому чемпіонаті, де в першій десятці знайшлось місце ще лише для одного гравця "біло-синіх" — захисника Тараса Михавка (10 млн євро, +1 млн євро за 3 місяці), тоді як решту складають гравці "гірників".

Першим не з Шахтаря чи Динамо у цьому списку є новоспечений воротар празької Славії Назар Домчак, якого оцінили в 4 млн євро із стрибком за пів року з 700 тис. євро, а продали за 5 млн євро.