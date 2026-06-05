У другій перехідній дуелі навіть рахунку не змогли відкрити.
Кудрівка — Агробізнес, фото УПЛ
05 червня 2026, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Агробізнес 0:0
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Глущенко (Нагнойний, 68) — Світюха (Пушкарьов, 58), Сторчоус (Бєляєв, 68), О. Козак (Кая, 80) — Овусу (Лєгостаєв, 80).
Агробізнес: Хмеловський — Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива — Толочко (Шмигельський, 90+2), Палюх, Теплий (Зінь, 79) — Сьомка (Нич, 70), Кузьмин (Б. Козак, 70), Лень (Різник, 79).
Попередження: Думанюк