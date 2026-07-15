Україна

Вінгер Шахтаря отримав травму плеча на літніх зборах і вже розпочав процес відновлення.

Шахтар повідомив про успішну операцію атакувального півзахисника Егіналду, яку футболіст переніс у Німеччині.

21-річний бразилець зазнав травми плеча під час літніх тренувальних зборів команди. Після медичного втручання футболіст уже розпочав реабілітацію.

У клубі зазначили, що Егіналду не зможе допомогти команді до завершення передсезонної підготовки, а також пропустить початок нового сезону.

У кампанії-2025/26 бразильський вінгер провів 27 матчів у складі Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись дев'ятьма голами та трьома результативними передачами.