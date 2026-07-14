24-річний атакувальний півзахисник підписав контракт із командою УПЛ.
Родіон Плакса, Кудрівка
14 липня 2026, 11:19
Кудрівка офіційно оголосила про підписання атакувального півзахисника Родіона Плакси. 24-річний українець поповнив склад клубу напередодні нового сезону.
Плакса є вихованцем маріупольського футболу. За свою професійну кар’єру він виступав за Маріуполь, Чорноморець, Олександрію, ФСК Маріуполь та Буковину.
Загалом на професійному рівні півзахисник провів 79 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 11 результативних передач.
У Кудрівці привітали Родіона з переходом та побажали йому успішних виступів і подальшого прогресу в складі команди.
Раніше футбольний клуб з Чернігівщини підсилився Євгеном Пасічем.