Україна

24-річний атакувальний півзахисник підписав контракт із командою УПЛ.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання атакувального півзахисника Родіона Плакси. 24-річний українець поповнив склад клубу напередодні нового сезону.



Плакса є вихованцем маріупольського футболу. За свою професійну кар’єру він виступав за Маріуполь, Чорноморець, Олександрію, ФСК Маріуполь та Буковину.



Загалом на професійному рівні півзахисник провів 79 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 11 результативних передач.



У Кудрівці привітали Родіона з переходом та побажали йому успішних виступів і подальшого прогресу в складі команди.

Раніше футбольний клуб з Чернігівщини підсилився Євгеном Пасічем.