Україна

Чернівецький клуб підписав дворічний контракт із Едвіном Одінакою, який останні два сезони виступав у чемпіонаті Боснії і Герцеговини.

Буковина офіційно оголосила про перехід нігерійського футболіста Едвіна Одінаки. 22-річний гравець уклав із чернівецьким клубом контракт терміном на два роки та виступатиме під 18-м номером.

До переїзду в Україну Одінака захищав кольори сараєвського Желєзнічара, за який провів два сезони. За цей час він зіграв 62 матчі, відзначився трьома забитими м'ячами та віддав вісім результативних передач.

Професійну кар'єру нігерієць розпочав у боснійській Ступчаниці, де за півтора року записав до свого активу 46 поєдинків.

У Буковині розраховують, що новачок додасть команді варіативності на правому фланзі. Одінака здатний однаково ефективно діяти як на позиції правого захисника, так і вінгера, вирізняючись швидкістю, великим обсягом роботи та впевненою грою в обороні. Він став другим футболістом із Нігерії в історії чернівецького клубу.