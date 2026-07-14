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Едвін Одінака став другим нігерійським футболістом в історії чернівецького клубу.

Новоспечений захисник Буковини Едвін Одінака прокоментував свій перехід до клубу української Прем'єр-ліги.

"Це був довгий шлях і я з нетерпінням чекав цього дня – і ось нарешті я в Чернівцях і вже офіційно є гравцем Буковини. Приїхав сюди, щоб допомогти команді досягти своїх цілей.

У мене було декілька варіантів для продовження кар'єри, але Буковина була для мене пріоритетним варіантом. Тож я обрав саме Буковину. Я дуже радий, що все так склалося і що я вже гравець цієї команди.

Чесно кажучи, не знаю конкретно, хто був першим нігерійцем в Буковині. Але знав, що буду другим представником Нігерії в історії чернівецького клубу. Для мене це велика честь. В Буковині я буду викладатися на максимум, щоб моя країна і мій новий клуб пишалися мною.

Професійна кар'єра в Європі розпочалася в Боснії і Герцеговині? Я багато чому там навчився. Саме Боснія і Герцеговина стала своєрідною відправною точною, стала початком мого футбольного шляху в Європі. Були різні виклики, я пройшов через різні труднощі, і саме вони зробили мене сильнішим як футболіста. Зробили мене тим, ким я є зараз.

Я можу якісно зіграти на обох позиціях – як в обороні, так і в атаці, але найбільш комфортно почуваюся саме на позиції правого вінгера. Саме там я можу створювати найбільше проблем для суперників завдяки своїй швидкості. Я швидкий, вибуховий та розумний.

Моя перша ціль, яку я поставив перед собою – це бути командним гравцем. Також хочу віддати якомога більше результативних передач, адже це одна з моїх сильних сторін. Сподіваюся, що наша спільна історія з Буковиною буде тривалою. Хочу принести якомога більше користі команді.

Вболівальникам Буковини хочу сказати, що я вже люблю вас, друзі! Сподіваюся, зовсім скоро побачимося на стадіоні. До зустрічі!", — наводить слова Одінаки прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Мацюк став гравцем Буковини.