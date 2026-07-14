Україна

Данило Малов та Павло Люсін серед кращих за підсумками турніру.

УЄФА опублікував символічну збірну найкращих гравців за підсумками минулого юнацького Євро-2026 (U-19).

До складу найкращих увійшли два українські гравці — захисник словенської Олімпії Данило Маслов та хавбек київського Динамо Павло Люсін.

Крім них у збірну потрапили одразу шість представників збірної Іспанії, два гравці від Німеччини та один від Італії.

Нагадаємо, переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Німеччину (2:0). Додамо, що збірна України дійшла до півфіналу, де поступилася Німеччині (1:2), але незважаючи на це, кваліфікувалася на ЧС-2027 (U-20).