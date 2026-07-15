Україна

Бразильський клуб прийняв пропозицію "гірників", однак сам півзахисник поки не дав згоди на переїзд до України.

Донецький Шахтар наблизився до підписання атакувального півзахисника Греміу Габріела Мека.

Як повідомляє Globo, бразильський клуб погодився прийняти пропозицію української сторони в розмірі 12 мільйонів євро плюс бонуси.

Втім, остаточне рішення щодо трансферу залежить від самого 18-річного футболіста та його представників. За інформацією джерела, Мек прагне продовжити кар'єру в Європі, однак поки не поспішає погоджуватися на переїзд до України.

Зазначається, що наразі пропозиція від Шахтаря є єдиною, яку Греміу отримав щодо молодого хавбека. Попри те, що сума трансферу нижча за очікування бразильського клубу, керівництво погодилося на угоду, враховуючи бажання самого футболіста змінити команду вже цього літа.

Цікаво, що ще минулого року Шахтар пропонував за Мека 15 мільйонів євро, але тоді гравець відмовився від переходу, віддаючи перевагу іншим європейським чемпіонатам. Тепер остаточне слово знову залишається за ним.

У поточному сезоні Габріел Мек провів 28 матчів у складі Греміу, забив три голи та віддав дві результативні передачі.