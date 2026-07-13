Україна

16-річний голкіпер, підписав із клубом дворічний контракт.

Чернівецька Буковина офіційно оголосила про підписання воротаря Артема Мацюка. 16-річний голкіпер уклав із "жовто-чорними" контракт, розрахований на два роки, та виступатиме під першим номером.



Мацюк є вихованцем чернівецької ДЮСШ №4. У 2023 році він перейшов до академії львівського Руху, де виступав за команду U-14, а вже з 2024 року продовжив розвиток у структурі донецького Шахтаря.



У складі "гірників" перспективний воротар захищав кольори команд U-14, U-15 та U-16, після чого повернувся до рідного міста, де продовжить кар’єру в складі Буковини.



У клубі привітали Артема з підписанням контракту та побажали йому успішного розвитку й нових досягнень у професійному футболі.

До цього Буковина розірвала контракт з Погорілим.