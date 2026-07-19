Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французька національна команда навряд чи здобуде "бронзу" ЧС-2026.

У матчі за "бронзу" чемпіонату світу-2026 на Маямі Стедіум у США зустрілися збірні Франції та Англії.

Підопічні Дідьє Дешама пропустили чотири гола в першому таймі протистояння. Сталося подібне вперше з 1968 року, коли Югославія в матчі-відповіді плейоф відбору Євро-1968 розгромила Францію на стадіоні ім. Р. Митича в Белграді з рахунком 5:1 (перший тайм — 4:1).

Гравці англійської національної команди також стали першими, хто чотири рази відсвяткував взяття воріт французів протягом першої 45-хвилинки поєдинку ЧС.

За другим таймом дуелі слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.