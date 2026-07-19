Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Арсен Венгер заявив, що трихвилинні паузи не вплинули на результати матчів ЧС-2026, але їхнє остаточне майбутнє у футболі залишається під питанням.

Перерви на гідратацію, які стали обов'язковим атрибутом кожного матчу на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, викликали неоднозначну реакцію футбольної спільноти. Керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер підтвердив, що після завершення турніру організація проведе глибокий аналіз цього нововведення.

Під час суботньої пресконференції Венгер підкреслив, що обов'язкові трихвилинні паузи в середині кожного тайму не змінили хід турніру.

"Іноді людям це не подобалося, і ми маємо проаналізувати після чемпіонату світу, який це мало вплив. Мені не здавалося, що це змінило результати змагань, але ми тут, щоб служити людям, які дивляться футбол, і ми зробимо висновки після змагань", — зазначив Венгер.

Представник ФІФА пояснив, що рішення запровадити ці паузи від самого початку турніру було ухвалено через бажання змінити підхід до проведення ігор у спекотних умовах. Хоча у глобальному футболі такі паузи поки не є повсюдним явищем, керівники клубів прогнозують, що вони стануть ключовим фактором у майбутніх переговорах щодо телевізійних прав. Мовники швидко зрозуміли потенціал цих зупинок як ідеального часу для рекламних інтеграцій.

За даними The Hollywood Reporter, американська телекомпанія Fox, яка є офіційним транслятором турніру в США, заробить щонайменше 250 мільйонів доларів виключно на рекламі під час перерв на воду. На стадіонах ініціатива ФІФА зіткнулася з жорсткою критикою.

Перерви часто супроводжувалися гучним свистом та глузуваннями з боку вболівальників, а також викликали зауваження від колишніх гравців. Натомість головні тренери команд швидко адаптувалися до нових реалій, використовуючи ці зупинки як повноцінні тайм-аути для термінової роздачі тактичних вказівок.

Головною причиною впровадження обов'язкових пауз стала необхідність захистити гравців від екстремальної літньої спеки в США, Канаді та Мексиці. Щоб зберегти стабільність і рівні умови для всіх учасників, ФІФА ухвалила рішення проводити перерви на воду незалежно від погоди чи місця проведення. Так, паузи робили навіть під час матчів на чотирьох критих аренах турніру: в Атланті, Далласі, Х'юстоні та Ванкувері.

Вперше ФІФА запровадила перерви для охолодження на ЧС-2014 у Бразилії після рішення суду з трудових спорів. Тоді гравцям дозволили відпочивати, якщо температура перевищувала 32°C (89,6°F). Сьогодні більшість провідних ліг світу вже мають регламент щодо подібних пауз, але зазвичай вони призначаються на розсуд арбітра або залежать від конкретних погодних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона отримає майже три мільйони євро від ФІФА за гравців на ЧС-2026.