Інше

Саудівський гранд суттєво просунувся в переговорах щодо трансферу португальського півзахисника.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, саудівський Ан-Наср близький до підписання центрального півзахисника іспанської Мальорки Саму Кошти. Керівництво саудівського клубу активно працює над підсиленням центру поля і наразі успішно просувається в переговорному процесі.

Головною перемогою для Ан-Насра стало те, що сам гравець вже дав зелене світло на цей трансфер та погодився на запропоновані умови. Цікаво, що раніше півзахисник отримав конкретну пропозицію від німецького РБ Лейпциг. Проте можливість приєднатися до амбітного проєкту в Саудівській Аравії виявилася для португальця більш привабливою перспективою, ніж виступи у Бундеслізі.

У минулому сезоні португальський півзахисник був провідним гравцем своєї команди. За 34 матчі у Ла Лізі Саму забив 7 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Проте цих зусиль не вистачило аби залишитись у елітному дивізіоні. Контракт з Мальоркою розрахований до літа 2028 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 15 млн євро.

Також Кошта зі своєю національною командою поїхав на ЧС-2026. В його активі 20 хвилин проти Колумбії в третьому турі групового етапу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фенербахче офіційно підписав Мурікі з Мальорки.