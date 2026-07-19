Матч за третє місце, яким він і має бути.
Франція — Англія, Getty Images
19 липня 2026, 02:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Англія 4:6
Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8
Франція: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Ернандес (Дінь, 46) — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі (Дембеле, 46), Дуе (Баркола, 46) — Мбаппе.
Англія: Дін Гендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе (Беллінгем, 79), Роджерс, Рашфорд (Воткінс, 46) — Тоуні (Андерсон, 79).