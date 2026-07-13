Україна

На щастя для луганського клубу, травма виявилася не надто серйозною.

Захисник луганської Зорі Габріель Ескінья отримав травму у товариському матчі на зборах проти чеського Словацко (1:2).

У 23-річного австрійця діагностовано травму плеча — очікується, що він повернеться до індивідуальних тренувань не раніше ніж через тиждень.

Ескінья виступає за Зорю з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 14 матчів, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка орендувала панамського нападника Барреру.