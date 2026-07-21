Грузинський захисник знову може вирушити в оренду.
Гіоргі Гочолеішвілі, Getty Images
21 липня 2026, 20:17
Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Греції. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного грузина зацікавлений Панатінаїкос, який вже розпочав переговори з представниками футболіста "гірників".
Також наголошується, що окрім греків, гравцем цікавляться й інші клуби з Європи. Його контракт із Шахтарем розрахований до грудня 2029 року.
Минулого сезону Гочолеішвілі провів 27 матчів за Гамбург на правах оренди — на його рахунку одна гольова передача.
Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання Маттурро.