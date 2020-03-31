Украина: Первая лига

Бразилец рассказал, как проходит карантин в харьковском клубе.

Полузащитник Металлиста 1925 Лукас Вентура поделился своим мнением паузе в чемпионате в связи с пандемией коронавируса, а также рассказал о задачах команды в Первой лиге.

"Почти все время провожу дома, только иногда выхожу в магазин за продуктами. К счастью, он находится в нескольких метрах от моего дома. Смотрю телевизор, общаюсь в социальных сетях с друзьями и родными. Также выполняю физические упражнения, которые нам рекомендовали тренеры. Не хочется потерять форму перед началом тренировок.

Очень тяжелая ситуация. Погода в Харькове солнечная и днем достаточно тепло. Прекрасные условия для тренировок, но, к сожалению, надо соблюдать карантин. Главное в этой ситуации – это здоровье, поэтому, конечно, будем следовать всем указаниям врачей.

В целом, первая зима прошла хорошо. Мы выполнили довольно большой объем работы, хорошо подготовились к возобновлению сезона. Да, пережили небольшой период, когда было достаточно холодно и на земле лежало много снега, но украинские ребята из команды говорили, что настоящей зимы я еще не видел.

Очень надеюсь, что пандемия коронавируса закончится как можно быстрее и мы сможем начать тренировки и игры. У нас очень сильная команда и я уверен, что в заключительных поединках мы сможем набрать много очков и быть как можно выше в турнирной таблице. Я и мои партнеры сделаем для этого все от себя зависящее", – рассказал Лукас Вентура в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 12 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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