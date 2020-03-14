Украина: Вторая лига

Олег Остапенко продолжит карьеру во Второй лиге Украины.

Пресс-служба винницкой Нивы сообщила о подписании контракта с защитником Олегом Остапенко. Финансовые детали и сроки соглашения с украинским центрбеком не сообщаются.

Ранее футболист выступал за полтавскую Ворсклу, а его последним клубом был Черноморец.

В текущем сезоне Первой лиги Остапенко провел четыре поединка, в которых результативными действиями не отличился.

Напомним, ранее винницкая Нива включила в тренерский штаб Олега Остапенко-старшего.

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