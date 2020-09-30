Украина: Вторая лига

Клуб из Второй лиги пополнился еще одним новичком.

Бывший полузащитник Карпат Владимир Танчик перешел в Металл, сообщает пресс-служба харьковского клуба.

Детали контракта клуба с вингером остаются неизвестными. В составе команды из Второй лиги новичок буде выступать под 34-м номером.

Последним клубом в карьере 28-летнего игрока были Карпаты, в которых он выступал с февраля этого года. В составе "зелено-белых" полузащитник провел лишь два поединка.

Ранее сообщалось, что Металл подписал бывшего защитника Днепра Андерсона Пико.