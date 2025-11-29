Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 29 листопада, відбулися матчі 21 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Атлет на своєму полі впевнено обіграв Реал Фарму з рахунком 4:2. У складі переможців голами відзначилися Назар Пресіч, Іван Мурашенко та Ростислав Бабич, який оформив дубль. У гостей забивали Андрій Золкін та Сава Славинський. Також зазначимо, що з 66 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Данила Тищенка.

Атлет — Реал Фарма 4:2

Голи: Пресіч, 5, Бабич, 15, 26, Мурашенко, 89 — Золкін, 58, Славинський, 77.

Вилучення: Тищенко, 66 (друга жовта).

У другій зустрічі дубль Полісся мінімально обіграв дубль Буковини з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Богдан Панчишин.

Полісся-2 — Буковина-2 1:0

Гол: Панчишин, 23.

Група Б

Гірник-Спорт у гостях розібрався з Діназом із рахунком 2:0. Перемогу гостям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Дмитра Покася та Михайла Тимошенко, який зрізав м'яч у свої ворота.

Діназ — Гірник-Спорт 0:2

Голи: Покась, 56, Тимошенко, 72 (аг).