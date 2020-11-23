Украина: Вторая лига

Тренер пожелал удачи львовской команде.

Бывший главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал, что клуб выполнил перед ним все финансовые обязательства.

"Следил за матчами Карпат в первой части сезона. Где бы ни выступала эта команда, всегда буду переживать за нее, ведь во Львове оставил часть своего сердца, пусть по разным причинам не удалось воплотить в жизнь все задуманное в профессиональном плане.

Ребята, конечно, еще очень молоды, а не обстреляны взрослым футболом, отсюда и не самые лучшие результаты. Но с другой стороны они имеют уникальную возможность уже с 16 лет выстрелить на профессиональном уровне и заявить о себе. Знаю, что с желанием там все в порядке — неоднократно привлекал к тренировкам с основной командой тех же Гороха, Сасса, Мудрыка, Березу, Раделицкого, Шостака и других, и, поверьте, глаза там горят! Пусть результат не давит, в ситуации Карпат ребятам сейчас необходимо набраться сил во время зимней паузы и качественно подготовиться к матчам, которые остались.

Тем более, что от футбола ничего не будет отвлекать — клуб продолжает закрывать все задолженности, что очень важно для стабильного будущего. Знаю об этом на собственном опыте: оставлял Карпаты в очень трудное время в плане финансов, но все обещанное руководителями клуба недавно полностью получил. Эти люди держат свое слово.

Искренне желаю клуба успехов, развития и побед. Болельщики Карпат заслужили это как никто другой", — приводит слова Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, что Карпаты сделали ставку на молодых футболистов и помогут другому львовскому клубу успешно дебютировать в УПЛ