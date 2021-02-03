Украина: Вторая лига

Футболист будет работать помощником коуча.

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик стал помощником главного тренера второлиговой Волыни-2.

Как сообщает пресс-служба клуба, Михалик будет помогать Альберту Шахову и Владимиру Марчуку развивать молодежь для первой команды.

В минувшем сезоне Михалик вернулся в Украину и выступал за Волынь. На его счету 21 матч в Первой лиге.

Отметим также, что Волынь-2 занимает 8 место в турнирной таблице из 13 команд. Команда уже вышла из отпуска и приступила к тренировочным занятиям, а шестого февраля сыграет первый матч на Мемориале Эрнста Юста во Львове.

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