Лидер Группы Б Второй лиги проведет поединок 16-го тура против Никополя.
Фото ФК Металл
09 апреля 2021, 18:55
Металл, уверенно лидирующий в Группе Б Второй лиги и еще не потерпевший ни одного поражения в чемпионате, примет Никополь, занимающий 10-е место в турнирной таблице.
Поединок начнется на ОСК Металлист в 19:00 в пятницу, 9 апреля, и пройдет со зрителями. Предыдущий матч Металла на ОСК Металлист против Днепра из Черкасс собрал рекордное количество болельщиков.
Онлайн-трансляция матча:
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.