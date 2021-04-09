Украина: Вторая лига

Лидер Группы Б Второй лиги проведет поединок 16-го тура против Никополя.

Металл, уверенно лидирующий в Группе Б Второй лиги и еще не потерпевший ни одного поражения в чемпионате, примет Никополь, занимающий 10-е место в турнирной таблице.

Поединок начнется на ОСК Металлист в 19:00 в пятницу, 9 апреля, и пройдет со зрителями. Предыдущий матч Металла на ОСК Металлист против Днепра из Черкасс собрал рекордное количество болельщиков.

Онлайн-трансляция матча:

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