Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 22 мая, пройдет поединок 23-го тура Второй лиги в группе А, в котором столичная Оболонь-2 на своем поле примет луцкую Волынь-2.

После 20 игр Оболонь-2 набрала 18 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице, а в активе Волыни-2 12 баллов и последняя, 13-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья — 1:1.

Следить за событиями поединка Оболонь-2 — Волынь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 22 мая, в 15:00 по киевскому времени:

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