Украина: Вторая лига

Офіційна заява Ужгорода після відмови у перенесенні матчу.

Друголіговий ФК Ужгород виступив з офіційною заявою щодо прохання до Скали-1911 перенести найближчий поєдинок третього туру групи А.

Нагадаємо, мікроавтобус, у якому перебував тренерсько-менеджерський склад ФК Ужгород, 17 серпня потрапив у ДТП у Житомирській області за 100 кілометрів до обласного центру.

У головного тренера Яромира Лободи зламано носа, лікаря команди Володимира Червіняка прооперували, в інших — струс мозку.

"Взаєморозуміння, допомога, повага до суперника. Ці слова, на жаль, не мають нічого спільного із діями нашого наступного суперника – Скала 1911.

Саме такий анонс найкраще підходить до нашого недільного матчу. Стрийська команда налаштована грати за будь-яку ціну, із "обезголовленим" ужгородським клубом і не хоче обговорювати ніякі можливості перенесення. Наш клуб робив декілька спроб та запитів до стриян – кожен раз отримував відмову.

Після важкої ДТП минулими вихідними всі постраждалі, а це весь тренерський та медичний штаб пройшли поглиблене обстеження, за підсумками якого змушені продовжити своє лікування та відновлення. Відтак команда залишилась без тренерів та лікарів і у такому режимі змушена готуватися до поєдинку.

Чи достатня підстава для перенесення зустрічі відсутність всіх тренерів та медичного персоналу? Для деяких клубів очевидно цього не достатньо. Адже "тренувальні мікроцикли" та жага взяти три очки важливіші за здоровʼя своїх колег.

Нікому не побажаємо пройти через такі складні обставини і мати таких суперників, для яких "фейр плей" – це пусте слово.

P. S. Кожна трансляція матчу починається зі слів про "обʼєднання і консолідованість" – та чи доречно щоб ці слова взагалі пролунали в неділю?", – йдеться у заяві Ужгорода.