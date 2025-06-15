Україна: Друга ліга

Запорізький клуб попрощався з гравцями основного складу після невдалого сезону в Першій лізі.

Металург Запоріжжя оголосив про відхід одразу шести футболістів після завершення сезону-2024/25, який завершився для команди вильотом до Другої ліги.

Команду залишають: воротар Антон Осадчук (10 матчів у сезоні), захисник Максим Страдс (24 гри), півзахисники Даніїл Фальковський (21 матч, два голи, один асист), Володимир Близнюк (23 гри, два голи), Віталій Варяник (14 матчів, один гол, два асисти), а також нападник Владислав Васильніченко (15 поєдинків).

Металург завершив виступи на 14-му місці в групі вибування Першої ліги й змушений був зіграти у перехідних матчах, де поступився Чернігову з загальним рахунком 0:5 (0:3, 0:2).

Сезон-2025/26 команда проведе у Другій лізі й вже розпочала процес кадрових змін.