Україна: Друга ліга

Фінансова трансформація, акцент на академію та пошук нового стратегічного партнера — як полтавський клуб адаптується до нових умов.

Футбольний клуб Ревера 1908 офіційно повідомив про ключові стратегічні зміни, пов’язані з оновленням фінансової моделі та переглядом участі головної команди в професійному футболі.

Наприкінці сезону головний фінансовий партнер клубу ухвалив рішення зосередити ресурси на підтримці Збройних Сил України, у зв’язку з чим Ревера подала до ПФЛ прохання про тимчасове припинення участі в Другій лізі сезону-2025/26.

Клуб, однак, зберігає професійний статус. На період реструктуризації головна команда виступатиме в офіційних аматорських турнірах, аби "зберегти ігрову практику, клубну ідентичність та внутрішню динаміку".

Попри тимчасову зміну формату, керівництво Ревери наголошує на непохитності стратегічного курсу. Наразі триває оновлення складу на основі гравців першої та другої команд, проводяться індивідуальні перемовини з футболістами: "Ми ведемо індивідуальне спілкування з футболістами, щоб забезпечити прозорість рішень і зберегти цінне ігрове ядро клубу".

Не змінюється структура Академії Revera 1908, ДЮСШ та напряму Revera Kids — ці проєкти залишаються у фокусі як стратегічне серце клубу. Клуб підкреслює: "Ми докладаємо максимальних зусиль для збереження усіх організаційних та спортивних кондицій, високого рівня підготовки та безперервності змагального процесу".

Одним із важливих кроків у новій організаційній моделі стало створення посади директора зі стратегічного розвитку спорту. Її обійняв Марцін Габор, який відповідатиме за довгострокову професіоналізацію Спортивного департаменту та уніфікацію футбольної моделі клубу.

Після завершення партнерства з попереднім інвестором, Ревера 1908 розпочала пошук нового стратегічного партнера. У планах — перехід до мультипартнерської моделі фінансування, що "дозволить забезпечити стійкий розвиток клубу без залежності від одного джерела підтримки".

Клуб підкреслює свою відкритість до нових партнерств та амбітно дивиться у майбутнє: "Ми відкриті до нових ідей, рішень і партнерств. Сьогодні ми не просто адаптуємось до змін — ми формуємо клуб, історія якого варта того, щоб її знали".

Раніше повідомлялось, що Металург Запоріжжя залишили одразу шість футболістів після вильоту до Другої ліги.