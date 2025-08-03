Україна: Друга ліга

Ексгравець Хуста, якого у 2024 році мобілізували просто на вокзалі, знову в строю — тепер у складі клубу Другої ліги.

Колишній захисник ФК Хуст Микола Сираш, який у травні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України, офіційно повернувся до професійного футболу. Футболіст заявлений за київський Локомотив на сезон-2025/26, про що свідчать дані на сайті Професійної футбольної ліги.

Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, Сираш підписав контракт із Локомотивом 1 серпня 2025 року, угода розрахована до літа 2026-го.

Новий сезон команда розпочинає у Другій лізі, а вже сьогодні, 3 серпня, Локомотив зіграє матч першого туру проти Діназа. Початок гри — о 12:30.

Нагадаємо, у травні минулого року футболіста затримали представники територіального центру комплектування безпосередньо на вокзалі. Після цього інциденту Хуст звернувся до Української асоціації футболу з проханням розібратися у ситуації, проте там заявили, що не мають повноважень втручатися у мобілізаційні процеси.