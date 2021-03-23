ЧМ-2022. Отбор

Центральный защитник прокомментировал момент первой совместной встречи с партнерами по национальной команде в 2021 году.

Сборная Украины на данный момент находится в активной фазе подготовки ко старту квалификационного раунда чемпионата мира-2022 матчем на поле сборной Франции — действующих Чемпионов мира.

Главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко приняли участие в традиционной предматчевой пресс-конференции накануне предстоящей игры, в то время как Сергей Кривцов присоединился к остальным участникам подготовительного процесса с собственными впечатлениями от долгожданной встречи с напарниками.

Представитель донецкого Шахтера увековечил этот момент соответствующим постом в Instagram.



"Встреча со сборной, как приезд в летний спортивный лагерь. Долгожданно, приятно и волнительно. Точно понимаешь, что впереди много часов ударных тренировок. Настроен на продуктивную работу", — гласит прикрепленное к посту сообщение.

Матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.