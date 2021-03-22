ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию данного мероприятия.

23 марта в 10:30 по киевскому времени начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне стартового поединка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции.

Напомним, матч Франция — Украина состоится в четверг, 24 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году.

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