ЧМ-2022. Отбор

На счету бывшего защитника Шахтера 134 поединка в составе национальной команды.

В настоящее время проходит стартовый поединок отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и Хорватии, в котором словенцы выигрывают со счетом 1:0.

В стартовом составе хорватской команды на поле вышел капитан и полузащитник Лука Модрич, для которого этот матч стал 134-м в составе сборной.

По информации Madrid Xtra, хавбек Реала догнал бывшего защитника Шахтера Дарио Срну, который был единоличным лидером этого рейтинга.

Напомним, Срна выступал в составе сборной Хорватии с 2002 по 2016 год. В настоящее время Дарио работает в структуре донецкого Шахтера.

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