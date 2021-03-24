ЧМ-2022. Отбор
На счету бывшего защитника Шахтера 134 поединка в составе национальной команды.
Лука Модрич, Getty Images
24 марта 2021, 22:20
В настоящее время проходит стартовый поединок отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и Хорватии, в котором словенцы выигрывают со счетом 1:0.
В стартовом составе хорватской команды на поле вышел капитан и полузащитник Лука Модрич, для которого этот матч стал 134-м в составе сборной.
По информации Madrid Xtra, хавбек Реала догнал бывшего защитника Шахтера Дарио Срну, который был единоличным лидером этого рейтинга.
Напомним, Срна выступал в составе сборной Хорватии с 2002 по 2016 год. В настоящее время Дарио работает в структуре донецкого Шахтера.
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