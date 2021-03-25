ЧМ-2022. Отбор
Президент Украины оценил матч квалификации ЧМ-2022.
Владимир Зеленский, getty images
25 марта 2021, 01:12
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ничью в матче между Украиной и Францией в рамках отбора к чемпионату мира-2022 (1:1).
"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!", — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.
Ранее данный поединок прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Видео голов и обзор матча Франция — Украина можно смотреть на Football.ua.
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