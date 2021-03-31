ЧМ-2022. Отбор
Специалист остался возмущен игрой соперника.
Франк де Бур, getty images
31 марта 2021, 09:29
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 с Гибралтаром.
"Это антифутбол. Все игроки падают после малейшего касания, и вся скамейка встает и начинает жаловаться… Вратарь тратит целую минуту, чтобы исполнить удар от ворот.
Я устал от всего этого и рад, что этот матч уже позади", – цитирует специалиста AFK AJAX.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гибралтар — Нидерланды (0:7).
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