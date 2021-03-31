ЧМ-2022. Отбор

Специалист остался возмущен игрой соперника.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 с Гибралтаром.

"Это антифутбол. Все игроки падают после малейшего касания, и вся скамейка встает и начинает жаловаться… Вратарь тратит целую минуту, чтобы исполнить удар от ворот.

Я устал от всего этого и рад, что этот матч уже позади", – цитирует специалиста AFK AJAX.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гибралтар — Нидерланды (0:7).

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