ЧМ-2022. Отбор

Игор Ангеловски прокомментировал победу над Германией.

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Ребята заставили нашу нацию гордиться, обыграв четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы. Наша команда — наши герои, они принесли стране радость.

Мы никогда не выигрывали у команды с таким количеством титулов. Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам нужно отдохнуть, это еще не конец. Эта победа для всей нации", — приводит слова Ангеловски пресс-служба УЕФА.

Видеообзор матча Германия — Северная Македония можно посмотреть на Football.ua.

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