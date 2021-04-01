ЧМ-2022. Отбор
Игор Ангеловски прокомментировал победу над Германией.
Игор Ангеловски
01 апреля 2021, 12:05
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
"Ребята заставили нашу нацию гордиться, обыграв четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы. Наша команда — наши герои, они принесли стране радость.
Мы никогда не выигрывали у команды с таким количеством титулов. Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам нужно отдохнуть, это еще не конец. Эта победа для всей нации", — приводит слова Ангеловски пресс-служба УЕФА.
Видеообзор матча Германия — Северная Македония можно посмотреть на Football.ua.
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