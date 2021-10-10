ЧМ-2022. Отбор

Финский форвард поделился своими мыслями после игры с Украиной.

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение своей команды в отборочном поединке ЧМ-2022 против Украины (1:2).

"Мы сложно продвигали мяч, соперник грамотно защищался. Мы пытались выманить соперника, иногда это удавалось, но свои моменты мы не использовали. Пытались прибавить во втором тайме, но сыграли хуже, чем до перерыва. Украинцы были лучшими и заслуженно победили.

Мой гол? Это, конечно, приятно. Больше не нужно зацикливаться и считать, сколько матчей уже не забиваешь. Голы – это всегда хорошо, но теперь, когда мы проиграли, это не имеет особого значения", — приводит слова Пукки Huuhkajat.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Финляндия — Украина.