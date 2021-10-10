ЧМ-2022. Отбор

Робин Лод назвал причину поражения своей команды в минувшем матче с "желто-синими".

Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1.

Полузащитник финской сборной Робин Лод поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Сборная Украины очень мощно начала встречу, а поведя в счете, хорошо отзащищалась. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, — скорее очень хорошо играла сборная Украины.

Нас вынудили много бегать, и, похоже, в концовке мы подустали", — приводит слова Лода официальный сайт УЕФА.

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