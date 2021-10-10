ЧМ-2022. Отбор
Робин Лод назвал причину поражения своей команды в минувшем матче с "желто-синими".
Робин Лод, Getty Images
10 октября 2021, 01:25
Сборная Украины одержала свою первую победу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, одолев в гостях Финляндию со счетом 2:1.
Полузащитник финской сборной Робин Лод поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.
"Сборная Украины очень мощно начала встречу, а поведя в счете, хорошо отзащищалась. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, — скорее очень хорошо играла сборная Украины.
Нас вынудили много бегать, и, похоже, в концовке мы подустали", — приводит слова Лода официальный сайт УЕФА.
Смотреть видео голов и обзор матча Финляндия — Украина вы можете на Football.ua.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.