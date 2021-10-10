ЧМ-2022. Отбор

Финский защитник поделился своими мыслями после игры с Украиной.

Защитник сборной Финляндии Паулюс Араюури прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины (1:2).

"Это была сложная игра. Мы очень разочарованы. Конечно, сопротивление Украины было на высшем уровне, но мы были не в лучшей форме, и этого было недостаточно.

Нет, проблема не была в настроении. Мы действительно были хорошо подготовлены и сосредоточены. Конечно, начало было просто ужасным, трудно, когда пропускаешь так быстро. Но мы никогда не сдавались, боролись до конца и могли сравнять счет, если бы повезло. Мы сделали все, что могли", – приводит слова Араюури Ilta-Sanomat.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Финляндия — Украина.