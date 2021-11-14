ЧМ-2022. Отбор
21-летний футболист был вызван в национальную команду для подготовки к матчу отборочного цикла ЧМ-2022.
Конор Галлахер, Getty Images
14 ноября 2021, 13:22
Полузащитник Кристал Пэлас Конор Галлахер впервые в своей карьере получил вызов в расположение сборной Англии на предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба "трех львов".
21-летний хавбек был вызван в команду Гарета Саутгейта, так как сразу несколько других футболистов оказались в лазарете, в том числе Маркус Рашфорд, Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Джеймс Уорд-Проуз.
В нынешнем сезоне Галлахер провел 10 поединков в АПЛ, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.
Напомним, матч Сан-Марино — Англия состоится завтра, 15 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.