ЧМ-2022. Отбор

21-летний футболист был вызван в национальную команду для подготовки к матчу отборочного цикла ЧМ-2022.

Полузащитник Кристал Пэлас Конор Галлахер впервые в своей карьере получил вызов в расположение сборной Англии на предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба "трех львов".

21-летний хавбек был вызван в команду Гарета Саутгейта, так как сразу несколько других футболистов оказались в лазарете, в том числе Маркус Рашфорд, Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Джеймс Уорд-Проуз.

В нынешнем сезоне Галлахер провел 10 поединков в АПЛ, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Напомним, матч Сан-Марино — Англия состоится завтра, 15 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.