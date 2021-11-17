ЧМ-2022. Отбор

Наставник французской команды поделился своими мыслями после игры с Финляндией.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии (2:0).

"Это была тяжелая игра. Приятно провести 27 соревновательных игр подряд без поражений. Это, конечно, просто цифры, но все равно приятно.

Я также рад, что в команде появилось несколько новых игроков, и что мы смогли завершить этот календарный год победой", — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Отметим, что благодаря победе французов над финнами, сборная Украины, обыграв Боснию и Герцеговину (2:0), смогла подняться на второе место в группе и выйти в стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

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