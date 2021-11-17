ЧМ-2022. Отбор

Владимир Зеленский поделился своими эмоциями после победы Украины над Боснией и Герцеговиной.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022, которая позволила "сине-желтым" пройти в стыковые матчи.

"Эти ребята только что выиграли и вышли в плей-офф, чтобы бороться за выход на ЧМ-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

А разве может быть иначе? Я верю, что нет. Потому что эти ребята — сборная Украины по футболу!", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее стали известны возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022.