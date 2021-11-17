ЧМ-2022. Отбор

Наставник финской команды поделился своими мыслями после игры с Францией.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение своей команды в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (0:2) и как следствие не попадание финнов в стыковые матчи, куда вместо них попала Украина, обыгравшая Боснию и Герцеговину (2:0).

"Я разочарован тем, что мы не смогли добиться желаемого результата. Я горжусь тем, как мы боролись, как игроки выкладывались, но Франция — очень качественная команда.

Мне также немного грустно, потому что два опытнейших игрока — Паулюс Араюури и Йоона Тойвио, уходят из сборной. Они оба отличные парни, и у нас много общих воспоминаний", — приводит слова Канервы пресс-служба УЕФА.

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